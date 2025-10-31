Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul’da oynanan zorlu mücadelede baştan sona üstün bir performans sergileyen mavi siyahlılar, bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde ederek yükselişini sürdürdü. Karacabey ekibi, aldığı bu galibiyetle puanını 10’a çıkararak grubunda 6. sıraya yükselirken, gözünü şimdi bu hafta sonu kendi sahasında oynayacağı İnegöl Belediyespor maçına çevirdi. Takımla gurur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı, gençlere güvendiklerini ve voleyboldaki başarının devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Setleri 17-25, 25-19, 17-25 ve 23-25’lik skorlarla kazanan Karacabey Belediyespor, bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Mavi siyahlılar, hem saha içindeki mücadeleleriyle hem de takım ruhuyla göz doldurdu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans grafiği çizen Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe karşısındaki galibiyetle ligdeki üçüncü zaferine ulaştı. Aldığı 3 puanla 10 puana ulaşan mavi siyahlılar, grupta 6. sıraya yükselerek iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Mücadelenin başından itibaren oyun disipliniyle dikkat çeken mavi siyahlılar, özellikle servis ve blok performansıyla rakibine üstünlük kurdu. Karacabey ekibinin genç oyuncuları da sahada gösterdikleri enerjiyle takıma önemli katkı sağladı.

Karacabey Belediyespor Antrenörü Mustafa Cengiz, galibiyetin takımın inancının bir yansıması olduğunu belirterek, "Takımımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Oyuncularımızın özgüveni yükseliyor, bu da sahaya olumlu yansıyor. İddialı bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdiki hedefimiz kendi saha ve taraftarımızın önünde bu hafta sonu karşılaşacağımız İnegöl Belediyespor galibiyetidir. Fenerbahçe zaferimizi Karacabey halkına armağan ediyoruz" dedi.

Cengiz, önümüzdeki haftalarda da aynı mücadele ruhuyla sahaya çıkacaklarını vurgulayarak, hedeflerinin grupta ilk dört takım arasında yer alarak Play Off oynamak olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe karşısında elde edilen bu önemli galibiyet sonrası takımı tebrik eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sporun her branşında elde edilen başarıların ilçede büyük bir gurur yaşattığını dile getirdi. Başkan Karabatı, "Karacabey Belediyespor’umuzun elde ettiği bu güzel galibiyet ilçemize büyük bir mutluluk yaşattı. Sporun her branşında mücadele eden gençlerimizle gurur duyuyoruz. Fenerbahçe karşısında üstün bir performans sergileyen oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve destek veren tüm taraftarlarımızı yürekten kutluyorum. İnancımız tam; bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Karabatı, spora yapılan yatırımların meyvelerini aldıklarını belirterek, Karacabey’in her geçen gün sporun farklı branşlarında adından söz ettirdiğine dikkat çekti.

Öte yandan Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan Karacabey Belediyespor, gözünü bir sonraki maça çevirdi. Mavi siyahlılar, 2 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Karacabey Atatürk Spor Salonu’nda İnegöl Belediyespor’u konuk edecek. Zorlu karşılaşmaya taraftar desteğiyle çıkmaya hazırlanan mavi siyahlılar, bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.