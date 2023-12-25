Karacabey'de 'her evden lisanslı bir sporcu' hedefi

Karacabey Belediyesi, ‘her evden lisanslı bir sporcu’ parolasıyla başarılarına hız kesmeden devam ediyor.

Karacabey Gençlik Spor Kulübü sporcuları Bursa Wushu Şampiyonası’na damga vurarak, dikkatleri üzerlerine çekti. Karacabey Belediyespor çatısı altında şampiyonada yer alan sporcular, toplamda 13 altın, 9 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Karacabey Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Antrenörleri Yılmaz Şahin ve Ömer Gönültaş ile birlikte Bursa Wushu Şampiyonası sonrasında Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti. Spora verDİĞİ desteklerden dolayı Başkan Özkan’a teşekkür eden Antrenör Yılmaz Şahin, “Karacabey Gençlik Spor Kulübü olarak, 4-5 ve 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen Bursa Wushu Şampiyonası’na 25 sporcumuzla katıldık. Bu şampiyonadan 13 tane birincimiz altın madalya, 9 tane ikincimiz gümüş madalya ve 2 tane üçüncümüz ise bronz madalya kazanarak bizleri onurlandırdı. Aynı zamanda kulübümüz, kulüpler bazında Bölge Üçüncülüğü elde etti. Antrenmanlarda zaman zaman malzeme eksikliğimiz oluyordu. Çocuklarımızla birlikte ne kadar zengin malzemeyle antrenman yapma şansı bulursak, yarışmalarda o kadar başarılı oluyor. Yeni malzemelerle birlikte daha verimli antrenmanlar yaparak, çok daha büyük başarılarla Karacabey’i gururlandıracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Özkan ise, “Öncelikle başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Karacabey Belediyesi olarak sporda hep birlikte bir devrim yaptık. Bizden önceki verilere göre lisanslı sporcu sayısı birkaç yüzlerle ifade ediliyordu. Şimdi bu sayıyı “her evden lisanslı bir sporcu” parolasıyla 11 bine çıkardık. Bu çerçevede tek bir branşla 2. amatör kümede futbol takımımız vardı. Şimdi basketbol, voleybol, kort tenis, okçuluk gibi tam 22 branşta faaliyet gösteriyoruz ve birçok belediyeye örnek olacak bir sistemimiz var. Servislerimizle çocuklarımızı alıp spor salonuna götürüyoruz, hocalar eşliğinde spor yaptıktan sonra tekrar evlerine geri bırakıyoruz. Karacabey Belediyesi’nin spor alanındaki katkıları, Spor Bakanlığının da dikkatini çekti. Karacabey’e, gençlik merkezi, spor salonu, halı sahalar ve birçok yatırımı kazandırma imkânını bulduk. Sporcularımızın bu gayretleri neticesinde Karacabey’e daha çok tesis kazandırmayı hedefliyoruz. Karacabey Belediyesi olarak spor yapmak isteyen çocuklarımıza, gençlerimize, vatandaşlarımıza imkânlarımız dâhilinde her türlü desteği vermeye kararlıyız ve desteklerimiz de devam edecek. Bundan sonraki turnuvalarda, spor hayatınızda ve eğitim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.