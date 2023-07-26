Karacabey'de 'Ihlamur Festivali' başlıyor

Karacabey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören ’Ihlamur Festivali’ bu yıl da aynı coşkusuyla sürüyor.

İlçenin turizm beldesi Yeniköy’de düzenlenecek festival çerçevesinde, 29 Temmuz Cumartesi Günü saat 21.00’de, son dönemlerin sevilen müzik grubu Samida, en güzel şarkılarını Karacabeyliler için seslendirecek. Dünyanın en büyük ıhlamur ormanlarından birini içerisinde barından Yeniköy’de geleneksel hale getirilen Ilamur Festivali için heyecanlı bekleyiş sürerken, Başkan Ali Özkan tüm vatandaşları bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Özkan, “Yemyeşil ıhlamur ormanlarının Marmara Denizi’ne kavuşma noktasında bulunan yazlık tatil bölgemiz Yeniköy, Karacabey ilçesinin nadide bölgelerinden biridir. Burası hem denizi hem ormanları hem de doğal organik ürünleriyle öne çıkıyor. Her yıl festivale olan ilginin daha da arttığını görüyoruz. Biz de Karacabey Belediyesi olarak festival için gerekli hazırlıkları titizlikle yürüttük. Tüm katılımcılar için şimdiden eğlence dolu bir festival olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.