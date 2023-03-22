Karacabey'de 106 metruk bina yıkıldı

Karacabey Belediyesi, kent genelindeki metruk binalarla mücadelesine devam ediyor. Merkez ve kırsal ayırmadan tüm mahallelerde yıkım işlemlerini sürdüren belediye ekiplerinin son adresi Runguçpaşa Mahallesi oldu. Mahallede risk oluşturan metruk bina yıkımı ile birlikte, Karacabey genelinde ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 106 oldu.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ali Özkan, “Terk edilmiş ve harabe haldeki binalar, kentlerde güvenlik ve sağlık açısından risk taşıyor. Aynı zamanda çevre ve görüntü kirliliğine de neden oluyor. Mahallelerimizde huzursuzluğa sebep olan ve şikayetlere yol açan bu tarz yapıların yıkılması konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Runguçpaşa Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz yıkım ile bu çalışmalarımız devam ediyor. Yasal prosedürlerin tamamlanması ile beraber yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu yıkımların ardından bölgenin otopark alanı olarak kullanılmasını da sağlayarak, önemli bir ihtiyacı daha karşılamış oluyoruz. Mahalle sakinlerimiz de bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ediyor. Bu konuda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.