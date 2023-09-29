Karacabey'de 17. Uluslararası Leylek Festivali heyecanı başlıyor

Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Leylek Festivali, bu yıl 30 Eylül’de doğaseverlerle buluşuyor.

Eskikaraağaç leylek köyünde, gün boyu sürecek aktivitelerle 7’den 70’e herkese hitap edecek festival cumartesi günü gerçekleşecek. Festival çerçevesinde, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar da sevenleriyle buluşacak. Gün boyu animasyon grupları, şişme oyun parkları ile çocuklar için farklı eğlence alanları etkinlikte yer alırken, ayrıca Leylek Köyüne gelen misafirler kayık turları, kuş tahnit müzesi ziyareti, gözlem kulesi ziyareti gibi etkinliklerde de yer alabilecek.

Festivalde ayrıca el sanatları sergisi, yöresel ürün stantlarıyla yerel ürünlerde satışa sunulacak. Festivalin geleneksel yürüyüşü ise 19.00’da protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek.

Festival çerçevesinde, Karacabey Cumhuriyet alanından saat 14.00 itibariyle ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Gün boyu çeşitli aktivitelerle 7’den 70’e herkese hitap edecek festivale, doğaseverler ile ailece güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu yıl deprem sebebiyle baharda bu festivali gerçekleştirememiştik. Bu festivali de son yıllarda leyleklerin köyde bulunduğu zamanda yapmak istemiyorduk, leyleklerin yoğun kalabalık ve sesten rahatsız olmamaları için. Bu vesileyle bu yıl sonbaharda bu etkinliği yapıyoruz. Ve aslında bu bir leyleklere veda etkinliği de diyebiliriz. Öte yandan, leylek köyümüz zaten yıl boyu artık doğaseverlerin uğrak durağı oldu. Festivali leyleklerin ardından yapacak olmamız da yerel halk için ayrıca bir fırsat olacaktır diye düşünüyoruz. Tüm halkımızı bu güzel etkinliğe bekliyoruz”dedi.