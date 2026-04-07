Karacabey'de 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli şahıs 6 Nisan 2026 tarihinde yakalandı. Yapılan incelemelerde şahsın ayrıca iki ayrı dosyadan da arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.G., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.