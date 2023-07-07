Karacabey'de altyapı çalışmaları sürüyor

Karacabey Belediyesi tarafından, kent genelinde yürütülen altyapı çalışmaları hız kesmiyor.

Altyapı çalışmaları adım adım sona doğru ilerlerken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Özkan’ın Sırabademler Mahallesi’ndeki çalışmaları incelemesine mahalle muhtarı Şaban Kibar ve BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner de eşliketti. 14 Eylül Caddesindeki asfalt kaplama çalışması, 300’lük kanalizasyon ve 400’lük yağmursuyuçalışması ile Bursa Caddesindeki 300’lük kanalizasyon imalatı çalışması incelendi.

Başkan Özkan, “Karacabey’in geleceğini sağlam temellerle inşa etme noktasında altyapı çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmaların tamamlandığı noktalarda da hızlı bir şekilde üstyapı çalışmalarına geçiyoruz. Tabii bu süreçte yaşanan zorluklardan dolayı vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz. Güzel günler yakın diyoruz. Karacabey’e son dönemde adeta sağanak gibi bir hizmet yağmuru var. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında uzun yıllar boyunca altyapı konusu Karacabey’in gündeminden çıkacak” diye konuştu.