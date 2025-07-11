Karacabey'de asfalt seferberliği Selimiye Mahallesi'nden başladı

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde uzun süredir beklenen asfaltlama çalışmalarını Selimiye Mahallesi’nden başlattı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Verdiğimiz rahatsızlık güzellikten ötürüdür" diyerek sahada çalışmaları bizzat denetledi. Yol yenileme ve çevre düzenlemeleri, program dâhilinde tüm mahallelere yayılacak.

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde uzun süredir planlanan asfaltlama çalışmalarına start verdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kapsamlı şekilde planlanan çalışmaların ilk etabı, Selimiye Mahallesi 27 ve 8. Sokaklarda başladı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, beraberinde Başkan Yardımcısı Bora Akın ve AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ile birlikte çalışmaları yerinde denetleyerek Fen İşleri Müdürü Emre Çolak’tan detaylı bilgi aldı.

Çalışmalar sırasında mahalle halkı ile de bir araya gelen Başkan Karabatı, yol yapım sürecinde yaşanan geçici rahatsızlıklar için vatandaşlardan anlayış bekledi. Karabatı, hizmet anlayışlarının sahada çalışarak halka dokunmak olduğunu vurgulayarak, "Verdiğimiz rahatsızlık güzellikten ötürüdür. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Artık Karacabey’in dört bir yanındayız. Kırsal ve merkez tüm mahallelerimizde, her sokakta ihtiyaçlara göre sahadayız" ifadesini kullandı.

Karacabey Belediyesi’nin asfalt çalışmaları, sadece Selimiye Mahallesi ile sınırlı kalmayacak. Program dahilinde ilçenin farklı mahallelerinde de yol yenileme ve asfaltlama faaliyetlerinin etap etap devam edeceği belirtildi. Belediyenin hedefi, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve yıllardır süregelen sorunları kalıcı şekilde çözmek.

Selimiye Mahalle Muhtarı Bülent Cem Bilgin de yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır çözüm bekleyen bu yollar için ilk adımı atan Başkanımız Fatih Karabatı’ya mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Karacabey Belediyesi, asfalt çalışmalarının sadece yollarda değil, aynı zamanda altyapı iyileştirme, kaldırım düzenleme ve genel çevre düzenlemelerini de kapsayacağını belirtti. İlçe genelinde yürütülen bu hizmet atağının, özellikle vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.