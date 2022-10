Karacabey'de balıkçı barınağı çalışmaları masaya yatırıldı

TAKİP ET

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Bayramdere Balıkçı Barınağı ve Kurşunlu Balıkçı Barınağındaki yapılması beklenen çalışmalarla ilgili önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç, Bursa Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Üyeleri ile Kurşunlu ve Bayramdere kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi. Buluşmada, her iki balıkçı barınağının sorunları detaylıca masaya yatırıldı.

Buluşmada, Bayramdere ve Kurşunlu Balıkçı Barınaklarında yapılması beklenen çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı IV. Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç ve Bursa Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Üyeleriyle masaya yatırdı. Gerçekleşen görüşmeye, Kurşunlu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yaşar Köseoğlu ile Bayramdere Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Aykut Özel de katılım sağladı.

Yol haritası belirlendi

Gerçekleşen görüşmede, özellikle Bayramdere Balıkçı Barınağının başlangıcından itibaren tamamlanmamış bölümleri olduğunu belirten Başkan Ali Özkan, “İlçemizde faaliyet gösteren her iki balıkçı barınağının sorunlarını, yapılması gerekenleri, bu kez Kooperatif Başkanları, Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Üyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç ve eski Ulaştırma Altyapı Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özen ile değerlendirdik ve bir yol haritası belirledik. Her iki tarafın da konu başlıkları, çözüm önerileri ile birlikte masaya yatırıldı. Ve belirlenen yol haritası, her iki taraf için de tatmin edici olmuştur. Bizler de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Verimli bir görüşme oldu

Bayramdere Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Aykut Özel de yaptığı açıklamada, “Verimli bir görüşme oldu. Limanda bekleyen sorunların kaynağını bu istişare ile tespit ettik. Ve atılacak adımları hem belediye hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürümüzle birlikte birebir görüşme imkânı bulduk. Rıhtımlarımızın hala olmayışı, liman ağzındaki denizin sığlaşması ve yanaşma rıhtımlarının olmayışı, Bayramdere Balıkçı Barınağımızın en temel sorunlarındandır. Biz bu çalışmalarla limanın bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Yeniköy’e, turizm bölgesine yakışı bir görünüme ve balıkçılarımız tarafından daha elverişli kullanılabilir hale gelmesini bekliyoruz. Belediye Başkanımıza, 4. Bölge Müdürümüz ile komisyon üyelerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.