Karacabey'de belediye bayramlaşmaları halk buluşmasına döndü

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye personeli ve vatandaşlarla buluştu. Belediyedeki bayramlaşmada sadece personel değil, halkta yoğun ilgi gösterdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kurban Bayramının ikinci gününde gerçekleşen bayramlaşma töreninde, belediye personeli ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Belediye binasında gerçekleştirilen bayramlaşmada çok sayıda misafiri ağırlayan Özkan, konuklarıyla bayramlaştıktan sonra tatlı ve çerez ikram etti.

Hoş bayram sohbetlerinin yaşandığı ziyarette çocukların bayram harçlıkları da ihmal edilmezken, Başkan Özkan kendisini ziyarete gelen 7’den 70’e her yaştan konuğuyla tek tek bayramlaşarak yakındanilgilendi. Özkan, “Tüm mesai arkadaşlarımın ve hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu bayramın birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlenmesine ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.