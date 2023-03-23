Karacabey'de çocuklar için anlamlı farkındalık etkinliği

Karacabey Belediyespor tesislerinde, tüm vatandaşlara olduğu gibi engelli bireyler için de özel zaman ve eğitmenlerle sportif faaliyetler için imkan sağlanıyor. Bu çerçevede tesislerde spor faaliyetlerine katılan down sendromlu Şaban Oturak, Yiğit Berat İnce ve Ezgi Kılıç, Balıkesir’de düzenlenen “21 Mart Down Futbol ve Çocuk Köyü” etkinliklerine belediye aracılıyla katılım sağladı.

Kurtdereli Spor Salonunda sporcular ve aileleri ile birlikte 300’ü geçen katılımcıyla gerçekleşen farkındalık günü etkinliklerinde, Karacabeyli sporcular da böylelikle yer aldı. Etkinlik dönüşü Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret eden aileler teşekkürlerini ifade ederek, sağlanan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Spor Eğitmenleri Gülden Kanık ziyarette yaptığı açıklamada, “Balıkesir ve çevre ilçelerden gelen down sendromlu çocuklarımıza güzel bir etkinlik düzenledik. Onların futbol müsabakaları ve ödül törenleri oldu. Akabinde katılımcılara verilen yemekte bir aradaydık. Daha sonrasında da çocuk köyünde çocuklarımızı ağırladılar, orada çok güzel vakit geçirdiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi her şeye değer

Başkan Özkan da yaptığı açıklamada, “Başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz’a olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir farkındalık etkinliği. Karacabey Belediyesi olarak, çok meramlı spor salonumuzla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Çocuklarımız için 22 tane branşta çalışmalar sürüyor.

Gençlerimiz, çocuklarımız için üzerimize düşeni belediye olarak yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinin böyle gülmüş olması bizi de mutlu ediyor. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Donwn sendromlu Şaban Oturak da Başkan Özkan’a etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çok güzel oldu, oynadık eğlendik ve çok mutlu olduk” dedi.