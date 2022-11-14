Karacabey'de eğitime tam destek

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen, Karacabey Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü İsmail Şahin ile birlikte Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Önen ve Şahin hem Bakırköy’e hem de Özel Eğitim Meslek Okuluna yapılan desteklerden ötürü Başkan Özkan’a teşekkür etti.

Karacabey, - Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen, Karacabey Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü İsmail Şahin ile birlikte Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Karacabey Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü İsmail Şahin okulda çeşitli eksikler için yardım talebinde bulundukları ve belediyeden her seferinde olumlu geri dönüş olduğunu belirterek, Başkan Özkan’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Bakırköy halkı çok mutlu

Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen de yaptığı açıklamada, okulun mahallelerinde yeniden faaliyete geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Önen açıklamasında, “Okulumuz yıllarca atıl vaziyette duruyordu. Böyle çok güzel oldu. Mahallemize eğitime kazandırılması, tüm mahalle sakinlerimizi mutlu etti. Buraya gelen çocuklarımız da çok mutlu burada olmaktan. Onların da bu imkânlardan faydalanmaları hepimizin mutluluğu. Bu noktada, okulumuzun eğitime kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Eğitim her zaman önceliğimiz

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “Eğitim her zaman öncelikli konularımızdan oldu. Elimizden gelen desteği de hiç düşünmeden ve bekletmeden yapmaya gayret ediyoruz. Bunun yanında, özel eğitim gerektiren öğrencilerimiz daha da hassas ve üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu. Bu bakımdan, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra eğitime desteğimiz aralıksız sürecek” diye konuştu.