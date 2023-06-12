Karacabey'de Gençlik ve Spor Festivali büyük ilgi gördü

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, bine yakın sporcunun katıldığı turnuvalar ve 10 bine dayanan katılımcı sayısı ile büyük ilgi gördü. 3 gün süren etkinlikte, Manuş Baba Konseri ve Uçurtma Şenliği de büyük beğeni topladı.

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Festivali, 3 gün boyunca 300 dönümlük Karaca Park tesislerinde vatandaşların ve sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gençlik ve Spor Festivalinde ilk gün gerçekleşen okul ziyaretlerinde, öğrenciler Karacabey Belediyesi Spor Tesislerini gezerek, antrenörlerden sahalar ve çalışma düzenleri hakkında bilgi aldı.

Karaca Park ziyaretçilerini bekliyor

Bu şekilde çocuklara ve ailelerine ulaşmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, Karaca Park içindeki bu tesislerin her zaman ziyarete açık olduğunu vevatandaşları gezip görmeye davet ettiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Festivalinin ilk gününde, öğrenci ziyaretlerinin yanı sıra geri dönüşüm malzemelerinden okulların yaptığı tasarımlar da yine park içindeki tesislerdeki organizasyonla yarıştı.

Derece alan takımlar ödüllendirildi

Festivalin 2. gün gerçekleşen organizasyonda ise sokak voleybolu, sokak basketbolu, ayak tenisi, bocce ve geleneksel okçuluk dallarında 500’den fazla sporcu yarıştı. Gün boyu süren ve hakemler tarafından yönetilen müsabakalarda derece alan takımlar para ödülü ile ödüllendirildi. Belediye Başkanı Ali Özkan, özellikle sokak voleyboluna toplamda 22 kız takımının katılmış olmasının kendileri için ayrıca mutluluk verdiğini belirterek “Amacımız gençleri bu müsabakalara çekmekti. Bazı kategorilerde yaş sınırı yoktu ve onlarda yetişkinlerin de katılmış olmasına çok sevindik. Bunun yanında, kız sporcularımızın günden güne daha fazla takımda yer almasından ayrıca mutluyuz. Bunu en çok voleybolda gördük. 22 kız takımının katılmış olması mutluluk verici. Bunun yanında da gördük ki Bursa ve çevre ilçelerden de katılımlar vardı. Karacabey, sporda da gözde şehirlerden biri artık” dedi.

Manuş Baba sevenleriyle buluştu

Festivalin ikinci günün akşamında ise liselerarası müzik yarışmasınınfinal konseri gerçekleşti. Müzik yarışmasının ardından ise sahneye pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba çıktı. Birbirinden güzel şarkılarına binlerce Karacabeyli aynı anda eşlik ederken, konserin sonunda Liselerarası müzik yarışmasının finaline kalan 3 öğrenciyi sahneye davet eden Manuş Baba, final şarkısını onlarla birlikte söyledi.

Uçurtmalar gökyüzüne renk kattı

Festivalin son gününde ise binlerce uçurtma belediye tarafından ücretsiz olarak çocuklara dağıtılırken, hep bir anda gökyüzüne havalanan uçurtmalar harika görüntülere neden oldu. Festivalin son gününde aerobik saati, zumba saati, DJ Ali Toprak müzik performansı, geleneksel sokak oyunları, şişme oyun parkurlarının yanı sıra salçalı ekmek ve lokma ayran dağıtımı gerçekleşti.

İklim değişikliğine dikkat çekildi

İklim değişikliğine dikkat çekmek için geri dönüşüm sergisinin de yer aldığı festivalde binlerce Karacabeyli bir yandan ailece piknik yaparken, bir yandan çocuklarla eğlence dolu vakit geçirdi.

Ödül töreni öncesinde ise güreş ve karate takımlarının gösteri maçları kıran kırana, heyecan dolu anlar yaşattı.

Törende konuşan Başkan Ali Özkan,“Karaca Park artık vatandaşlarımızın hizmetinde. Konser alanımız aynı zamanda festival meydanı gibiydi. Her yaştan, her kesimden vatandaşımızla burada 3 gün boyunca beraberdik. Toplamda 10 binden fazla vatandaşımızı ağırladık festivalimizde. Ve parkımız çok sevildi. Sportif faaliyetler kadar böyle kültürel organizasyonlara da uygun bir altyapı ile donattığımız 300 dönümlük parkı, en işlevsel şekilde kullanmak için ince eleyip sık dokumuştuk.Ve şimdi bunun karşılığını vatandaşlarımızın teveccühü ile almanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.