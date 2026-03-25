Karacabey'de Hal Müdürlüğü 2025'te tarım ticaretine yön verdi

Karacabey Belediyesi Fuat Mert Yaş Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği denetim, modernizasyon ve düzenleme çalışmalarıyla üreticiden tüketiciye uzanan tarım ticaretini daha güvenli ve sistemli hale getirdi. Yıl boyunca yapılan kontrollerle hem ürün kalitesinin artırılması hem de adil ticaret ortamının güçlendirilmesi hedeflendi.

Marmara Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden Karacabey’de faaliyetlerini sürdüren Hal Müdürlüğü, sebze ve meyve ticaretinin kalite, hijyen ve güvenilirlik standartlarına uygun yürütülmesi için çalışmalarına devam etti. 5957 sayılı Hal Kanunu kapsamında yürütülen uygulamalarla hem üretici hem de tüketici haklarının korunmasına yönelik denetimler aralıksız sürdürüldü.

Hal içinde modernizasyon çalışmaları yapıldı

2025 yılı içerisinde hal sahasında çeşitli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda hal bünyesindeki iş yerlerinde 5 devir işlemi yapılırken, aydınlatma sorunları giderildi, asfalt tamiratları tamamlandı ve uyarı tabelaları yenilendi.

Hal sahasında düzenin sağlanması amacıyla giriş-çıkış kontrolleri, güvenlik uygulamaları ve otopark düzenlemeleri titizlikle yürütüldü. Ürün stokları düzenli olarak denetlenirken, bozulmuş veya çürümüş ürünlerle ilgili cezai işlemler uygulandı. Hal Kayıt Sistemi üzerinden başvuru, künye ve stok işlemleri de düzenli olarak takip edildi.

Denetimler ilçe geneline yayıldı

Hal Müdürlüğü ekipleri yalnızca hal sahasında değil, ilçe genelinde de denetimlerini sürdürdü. Üretici ve işletmelerin Hal Kayıt Sistemi işlemleri kontrol edilirken, yol denetim noktalarında ürün künyeleri ve sevk evrakları incelendi. Ayrıca soğuk hava depolarında yapılan kontrollerle ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi sağlandı.

Pazar yerlerinde düzen ve konfor ön planda tutuldu

Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri başta olmak üzere ilçe genelindeki semt pazarlarında da çeşitli düzenlemeler yapıldı. 2025 yılı içerisinde pazaryerinde 30 sergi yerinin devir işlemi gerçekleştirildi.

Pazaryerlerinde tezgâh düzeni ve sınır ihlalleri denetlenirken, seyyar satıcılara yönelik kontroller artırıldı. Yaya trafiğini rahatlatacak önlemler alınırken, araç girişleri belirli saatlerde sınırlandırıldı. Pazaryerlerinde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları da düzenli olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan ölçü ve tartı aletlerinin doğru kullanımı için esnafa bilgilendirme yapılırken, düzenli terazi kontrolleri ile haksız satışların önüne geçilmesi amaçlandı. Vatandaşların şikâyetlerini değerlendirmek amacıyla elektronik kontrol terazileri de hizmete sunuldu.

Balık pazarında hijyen denetimleri artırıldı

Balık pazarında hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Satıcıların kişisel hijyen kurallarına uygunluğu denetlenirken, ürünlerin saklama ve satış şartları da incelendi.

Haftalık temizlik çalışmaları kapsamında atık su kanalları temizlenirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde yavru balık satışının önlenmesine yönelik denetimler yapıldı.

Market ve manavlar da denetlendi

İlçe genelindeki market ve manavlarda yapılan denetimlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırılarak fiyat farklılıkları kontrol edildi. Künye ve etiket denetimleri yapılırken, son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi. Fahiş fiyat tespit edilen durumlar ise ilgili kurumlara bildirildi.

"Üreticiyi ve tüketiciyi koruyan bir sistem kurduk"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Karacabey’in tarım potansiyelinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Karabatı, "Karacabey, tarım üretimi açısından ülkemizin en verimli bölgelerinden biri. Bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi, üreticimizin emeğinin korunması ve vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hal Müdürlüğümüz 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla bu hedeflere önemli katkı sağladı" dedi.

Hal ve pazaryerlerinde oluşturulan düzenli ticaret ortamıyla hem üretici hem tüketicinin korunduğunu ifade eden Karabatı, denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini ve Karacabey’i tarım ticaretinde örnek bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.