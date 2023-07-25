Karacabey'de İstanbul kültür gezileri yoğun ilgiyle sürüyor

Karacabey Belediyesi’nin kültür turları çerçevesinde başladığı İstanbul gezileri, vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor.

Karacabey Belediyesi tarafından organize edilen gezi çerçevesinde İstanbul’da başta Ayasofya Cami olmak üzere Sultanahmet Cami, Çamlıca Tepesi ve Sultanahmet Cami günü birlik turlarla vatandaşlar tanıtılıyor. Eylül ayına kadar sürecek turlarda en büyük ilgiyi ise Ayasofya Cami görüyor. Karacabey Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak organize edilen turlara kısa sürede binlerce kişi geziye başvurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "İstanbul’a düzenlediğimiz tur çerçevesinde vatandaşlarımız, Ayasofya ile Sultanahmet gibi önemli tarihi camilerimizi ve buralardaki kültürel ve tarihi meydanlarımızı geziyorlar. Bir diğer durak olan Çamlıca Tepesinde ise hem bu kompleksi gezip hem de yeni Çamlıca Camiini gezme ve ibadet etme imkânı sunuyoruz. Organizasyon boyunca 10 bine yakın vatandaşımızı İstanbul’a götürmüş olacağız. Tabi İstanbul başlı başına bir neden iken bu turun en gözdesi de geçen yıl ibadete açılan Ayasofya Camii oldu. Özellikle vatandaşlarımız ibadete açılışının birinci yılında gezi ile birlikte ilk durak Ayasofya’ya gidip burada namaz kılıp dua ediyorlar. Bizler de bu dualara ve bu anlamlı geziye aracı olduğumuz için mutlu ve gururluyuz” dedi.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen turlar tüm vatandaşlara ücretsiz olup, 18 yaş üstü olan gitmek isteyen herkesin Karacabey Belediyesi’ne kayıt yaptırması yeterli oluyor.