Karacabey'de kadınlar depremzedeler için eşofman ve pijama takımı dikiyor

Karacabey İmam Hatipliler Derneği (KİHMED) Hanım Kolları, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için eşofman ve pijama takımı dikiyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan dernek binalarını atölyeye dönüştürdüklerini belirten KİHMED Başkanı Hasan Boz, “Depremzede kardeşlerimize eşofman ve pijama takımı dikilmesi adına dernek binamızı atölyeye çevirdik. Karacabey İmam Hatipliler Derneği (KİHMED) Hanım Kollarımızın organizasyonunda, elbirliği içinde yardıma gelen tüm hanımlarımızla bu zor günlerde deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca, bize bu yardımlarımızda destek olmak isteyen tüm kardeşlerimizi de KİHMED binamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.