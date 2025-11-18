Karacabey'de mezarlıklara özenli bakım

Karacabey Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 1 ve 2 Nolu Şehir Mezarlıkları’nda boyama, onarım ve düzenleme çalışmaları titizlikle yürütülürken, Belediye Başkanı Fatih Karabatı mezarlıkların kültürel hafızanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan da bu alanlara özen göstermelerini istedi.

Karacabey Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan 1 ve 2 Nolu Şehir Mezarlıkları, ekiplerin titiz çalışmalarıyla düzenli olarak elden geçiriliyor. Mezar taşlarının çevresindeki otların temizlenmesi, yürüyüş yollarının bakımının yapılması, aydınlatma ve çevre düzenine ilişkin kontroller gibi birçok çalışma periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, mezarlıkların sadece fiziksel alanlar değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın ve kültürel değerlerin taşıyıcısı olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Mezarlıklarımız, ecdadımıza olan vefamızın en önemli göstergelerindendir. Bu nedenle bu alanların bakımı ve düzeni bizim için sıradan bir belediyecilik faaliyeti değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı bir sorumluluk, geçmişimize karşı bir saygı duruşudur. Bu bilinçle tüm mezarlıklarımızın bakımına büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Karacabey Belediyesi olarak, 1 ve 2 Nolu Şehir Mezarlıklarımızda ekiplerimiz düzenli olarak onarım, boyama ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Yıllardır kullanılan alanların zamanla yıpranan kısımlarını yeniliyor, demir korkuluklardan yürüyüş yollarına kadar ihtiyaç duyulan her noktada iyileştirmeler yapıyoruz. Mezarlık içerisinde oluşabilecek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için hem rutin temizlik hem de mevsimsel bakım çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ziyaret edebileceği, tertemiz, düzenli ve huzurlu mezarlık alanları oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada sadece belediyemizin çabası değil, hemşehrilerimizin duyarlılığı da çok önem taşıyor. Mezarlıklarımız hepimizin ortak değeri. Bu sebeple vatandaşlarımızdan da mezarlıklarımıza karşı özen göstermelerini, çöplerini rastgele bırakmamalarını, ortak kullanım alanlarını temiz tutmalarını özellikle rica ediyoruz. Karacabey’i daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha saygılı bir kent yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."