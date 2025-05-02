Karacabey'de sanat dolu gece

Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla sahnelenen ve İsviçreli yazar Max Frisch’in eserinden uyarlanan ‘Süleyman ve Öbürsüler’, etkileyici hikâyesi, başarılı oyunculukları ve güçlü rejisiyle izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Karacabey Belediyesi’nin öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Süleyman ve Öbürsüler’ adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi’nde sahnelenen eser, güçlü hikâyesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çekti. İsviçreli yazar Max Frisch’in ‘Bay Biedermann ve Kundakçılar’ adlı eserinden Yavuz Pekman tarafından uyarlanan oyun, izleyicilere hem düşündürücü hem de eğlenceli bir deneyim sundu. ‘Öğretisel Olmayan Öğreti Oyunu’ olarak tanımlanan bu hikâye, bireysel ve toplumsal duyarsızlık temalarını mizahi bir dille işleyerek, izleyiciyi içine çekmeyi başardı.

Oyunun başkahramanı Süleyman, kendi yaşamındaki çatışmalar ve toplumun üzerindeki baskılar arasında sıkışıp kalmış bir karakter olarak sahnede yer alırken, onun dış dünyaya duyarsız ve egoist yaklaşımı hikâyenin temel taşlarından biri oldu. Süleyman’ın, sürekli yangınların yaşandığı bir şehirde, kendi evinin güvende kalması için her türlü önlemi almasına rağmen, iki kundakçının evine yerleşmesine engel olamayışı ve bu durumu duyarsızca kabullenmesi oyunun ana çatışmasını oluşturdu.

Başarılı oyuncu kadrosuyla sahnelenen oyunda; Murat Liman, Seçil Girgin, Faruk Oğur, Mehmet Ali Açıl, Tuba Bayram, Sergen Bölük, Osman Murat Erten, Burak Çağatay Serinbaş ve Ömer Faruk Özkan performanslarıyla göz doldurdu. Yönetmen Altuğ Görgü’nün ustalıklı dokunuşlarıyla sahneye taşınan oyun, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Sanatseverler, ‘Süleyman ve Öbürsüler’in Karacabey’de sahnelenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Karacabey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sanata verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.