Karacabey'de sanata destek

Karacabey Belediyesi, vatandaşların sanatsal becerilerini geliştirmesi ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla Ahşap Boyama Atölyesi başlattı. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde 20 kişilik ilk grupla başlayan atölye, haftada iki gün düzenleniyor. Kursiyerler hem ahşap boyama sanatını öğreniyor hem de kabiliyetlerini özgün eserlerle ortaya koyuyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Sanatı ve üretkenliği destekleyen bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Karacabey Belediyesi, kültür ve sanat alanında ilçeye değer katacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde başlatılan Ahşap Boyama Atölyesi, 20 kişilik ilk grup katılımcısıyla faaliyetlerine başladı. Büyük ilgi gören kurslar, haftada iki gün olmak üzere Pazartesi günleri 13.00-17.00 saatleri arasında ve Çarşamba akşamları 18.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Eğitmen İlknur Aksoy eşliğinde yürütülen eğitimlerde, kursiyerler ahşap boyama sanatının inceliklerini öğrenirken aynı zamanda hayal güçlerini de özgürce tuvale yansıtma fırsatı buluyor. Fırçalarla buluşan fikirler, rengârenk ve özgün eserlere dönüşüyor.

Kurs kapsamında katılımcılar, çeşitli ahşap objeler üzerinde desen oluşturma, renk uyumu sağlama, eskitme teknikleri ve vernikleme gibi birçok uygulamalı bilgiyi öğrenme şansı yakalıyor.

Sanatla iç içe, üretken bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, atölyeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sanat, insanın ruhunu besleyen, kendini ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Karacabey Belediyesi olarak, sanatı halkımızla buluşturmak ve özellikle kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek adına bu tür atölye çalışmalarını çok önemsiyoruz. Ahşap Boyama Atölyemiz de hem öğrenme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Katılım gösteren tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyor, sanata olan bu ilgiden büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum."

Ahşap Boyama Atölyesi’nin önümüzdeki dönemlerde farklı temalarla ve genişletilmiş kontenjanlarla devam edeceği belirtildi. Karacabey Belediyesi, kültür-sanat faaliyetleriyle hem el becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara hem de ilçede sosyal yaşamı zenginleştirmek isteyen herkese kapılarını açık tutmaya devam ediyor.