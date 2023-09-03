Karacabey'de sosyal alanlar her geçen gün artıyor

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı altyapı seferberliğinin yanı sıra üstyapı çalışmalarında da hız kesmiyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, “25 kırsal, 15 merkez mahallemizde bulunan parklarda gerçekleştirdiğimiz tadilat çalışmalarımız tamamlandı” dedi.

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde bir yandan alt yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken üstyapı çalışmalarında da hız kesmiyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, sosyal alan sayılarını her geçen gün artırdıklarını ve bu mekânları da vatandaşlar tarafından verimli kullanılması adına sürekli geliştirdiklerini ifade etti. Özkan, son olarak 15 merkez ve 25 kırsal olmak üzere toplamda 40 parkta tadilat çalışması yaptıklarını ve bu sayede parklardaki oyun gruplarından spor aletlerine, yürüyüş alanlarından bank gibi dinlenme gruplarına kadar çeşitli bakımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Özkan, “Bizler, merkezde olan imkanları kırsal mahallelerimizde de oluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlamda, her yıl parklarda gerçekleştirdiğimiz rutin bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Böylelikle, 25 kırsal mahallemiz ve 15 merkez mahallemizde bulunan parklarımızda, kırılan ve zarar gören oyun grupları, spor aletleri, oturma bankı, piknik masaları ve kamelyalarımızda tamirat ve bakım yapılarak tekrar halkımıza kullanımına kazandırılmıştır” şeklindekonuştu.