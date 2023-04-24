Karacabey'de spora destekler çığ gibi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün gerçekleştirilen tören çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek maksatlı forma ve teknik ekipmanları teslim etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün gerçekleştirilen tören çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek maksatlı forma ve teknik ekipmanları teslim etti. Teslim töreninde yaptığı konuşmada Başkan Özkan, “Biz göreve geldiğimizde 1 tane branş vardı Karacabey’de, şu anda 22 tane branşta mücadele ediyoruz. Çeşitli alanlarda, geçtiğimiz hafta wushu ve kungfuda Türkiye çapında dereceye girdi sporcularımız. Geleneksel okçulukta da bir tane hanım sporcumuz Türkiye 1.si oldu. Dolayısıyla sizlerden de çok başarılı futbolcular, sporcular çıkacağına inanıyoruz. İnşallah hocamızla birlikte bu çalışmalara devam ettiğimizde, Karacabey çok güzel bir şekilde temsil edilecektir. Sportif aktiviteler hem sağlığımız için önemli hem de eğitim hayatımıza katkı sağlıyor. Dolayısıyla ben size bu çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, hayırlı uzun bir ömür temenni ediyorum” dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine her yıl forma ve teknik ekipman ile yıl boyunca müsabakalara ulaşım desteğidesağlamaya devam ediyor.