Karacabey'de tarımsal sulama için sevindirici gelişme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsal mahallelerden Keşlik’te tarımsal sulamada kullanılan gölet için ilave derivasyon hattı çalışmalarının yakında tamamlanacağını duyurdu. Özkan, BUSKİ marifetiyle hayata geçirilen proje ile tarım sulamada kullanılan mevcut göletin kapasitesinin artırılarak, daha uzun süre faydalanılabileceğini belirtti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Keşlik’te tarımsal sulamada kullanılan Keşlik Göleti’nin değişim iklim şartları ve artan tarımsal faaliyetler nedeniyle günden güne yetersiz kaldığından dolayı BUSKİ marifetiyle devilasyon hattı projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Özkan, BUSKİ marifetiyle hayata geçirilen proje ile tarım sulamada kullanılan mevcut göletin kapasitesinin artırılarak, daha uzun süre faydalanılabileceğini belirtti.

Üreticilerimizin daima yanındayız

Özellikle değişen iklim şartları ile birlikte artan tarımsal faaliyetler nedeniyle, göletin sulamada yetersiz kaldığını ifade eden Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde tarımdan yana her türlü faaliyeti destekliyor ve üreticilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Keşlik Göleti, bölgedeki tarımsal faaliyetler için hayati önem taşıyan bir gölet. Ve günden güne yaz sezonunda buradaki su kapasitesi kullanımda yetersiz kalıyordu. Bu konuyla ilgili BUSKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ekstra bir derivasyon hattı yapımına başlandı. Ve bir aksilik çıkmazsa 2 ay gibi bir sürede çalışmalar tamamlanmış olacak” dedi.

Sulama mevsimi rahat geçecek

6 bin metrelik bir hatta, 225’lik borularla getirilen su ile bölgedeki tarımsal sulamada önemli bir risk ortadan kaldırılmış olacak diyen Başkan Özkan, “Çiftçilerimiz bu hat ile birlikte, sulama mevsimini rahatlıkla bitirecek” dedi.

Başkan Özkan, bu çalışma nedeniyle başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere BUSKİ yönetimi ve personeline de ayrıca teşekkürlerini iletti.