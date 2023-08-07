Karacabey'de üreticilere tam destek

Karacabey Belediyesi, ’Tarım başkenti’ olarak adlandırılan kentte çiftçilerin daha uygun şartlarda üretim yapabilmesi adına arazi yollarında gerekli bakım çalışmalarını bu yılda titizlikle yapıyor. Ekipler, kırsal mahallelerdeki tarla yollarındaki çalışmalarla çiftçilerin üretimde daha az maliyetle hem zamandan hem bütçelerinden tasarruf etmesine de imkân sağlıyor.

Karacabey Belediyesi, ’tarım başkenti’ olarak adlandırılan kentte çiftçilerin daha uygun şartlarda üretim yapabilmesi adına arazi yollarında gerekli bakım çalışmalarını bu yılda titizlikle yapıyor. Ekipler, kırsal mahallelerdeki tarla yollarındaki çalışmalarla çiftçilerin üretimde daha az maliyetle hem zamandan hem bütçelerinden tasarruf etmesine de imkan sağlıyor.

Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde yürüttükleri çalışmalarla çiftçiler tarafından kullanılan ancak yağışlarda bozulan arazi yollarını yıl boyu kullanılabilir hale getiriyor. Özellikle kış aylarında yağışlar sonrası bozulan yollarda bu çalışmalar, çiftçilere hem yakıt hem zaman anlamında da ciddi tasarruf ettiriyor.

Özkan’dan kararlılık vurgusu

Belediye Başkanı Ali Özkan, “2023 yılında şu ana kadar 126 km arazi yolu tesviye işlemini ekiplerimiz tamamladı. Tarım, ilçemizin en önemli başlıklarından birisidir. Üreticilerimiz için verimli topraklar ve onların ulaşabilir olması da ayrıca önemli. Bu noktada ekiplerimiz, kışın bozulan arazi yollarını düzenleyerek çiftçilerimizin kullanabilecekleri hale getirmeye gayret gösteriyor. Bu anlamda çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecek” dedi.

Yenilenen araç filosu ile daha güçlü

Karacabey Belediyesi’nin hem merkez hem kırsaldaki çalışmaları daha pratik hale getirmek için aldığı araçlarla da bu çalışmalara önemli katkı sağladığını belirten Özkan,“Akhisar, Çavuş, Dağkadı, Ekinli, Eskisarıbey, Gölkıyı, Harmanlı, Hotanlı, Hürriyet, İnkaya, İsmetpaşa, Karakoca, Keşlik, Okçular, Ovahamidiye, Sazlıca, Seyran, Sultaniye, Şahin, Şahmelek, Taşlık, Tophisar veYarış mahallelerimizde bitençalışmaların yanı sıraşu anda ekiplerimiz Doğla, Sultaniye ve Eskikaraağaç’ta çalışmalarını tamamladı.Bu 25 mahalleye her geçen gün yenisini ekliyoruz” dedi.