Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 kişi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 28 kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fizikî takip sonucunda şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 448 adet Uyuşturucu Hap, 207.48 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 322 gram methamfetaminin (met), 5.79 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 tabanca ve 1 pmpalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan L.B. ve K.D. ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.B. isimli şahıs ev hapsi cezası ile H.C.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda gözaltın alınan 24 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.