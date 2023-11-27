Karacabey'de zabıta ekiplerinin market denetimleri sürüyor

Karacabey’de Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından market denetimleri aralıksız sürüyor.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde satışa sunulan ürünlerle ilgili son kullanma tarihi, fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda fırsatçılığa göz açtırmıyor. Bu doğrultuda eylül-ekim ve kasım aylarında 62 markette denetimler yapılırken, bu marketlerden 16 tanesinde tarihi geçmiş ürün tespit edildi. İlgili ürünler imha edildi. Ayrıca işletme sahibine idari yaptırım uygulandı.

Denetimler çerçevesinde ayrıca 11 markette de raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olduğu tespit edilirken, düzenlenen tutanaklar işletmenin bağlı bulunduğu Ticaret İl Müdürlüğünebildirildi.

Karacabey genelinde market denetimlerinin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, marketlerde satışa sunulan ürünlerde tüketim tarihi, gramaj, hijyen ve kasa-etiket uyumu kriterlerin denetlendiğini, uyumsuzluk tespit edilen marketlerle ilgili idari işlemlerin yapıldığını vurguladı. Zabıta ekiplerinin ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Başkan Özkan, vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlere aralıksız devam edeceklerini kaydetti.