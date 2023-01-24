Karacabey'deki TOKİ'ler sahiplerini buldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Bursa’da inşa edilecek konutların hak sahipliği kuraları çekildi.

Bursa Merinos AKM’de gerçekleşen kura töreni, noter huzurunda düzenlendi. Karacabey’de Karakoca ve Taşlık mahallelerinde inşa edilecek 4 bin 316 konutluk projeye için 10 bin 978 başvurunun yapıldığı açıklanırken, projeye başvuran 9 şehit yakınının da kurasız hak sahibi olduğu belirtildi.

Törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Kıymetli hemşehrilerim, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde Bursa’daki hak sahiplerini belirlemek için kura programındayız. Bu çerçevede de ’güzellikler şehri’ olarak tarif ettiğimiz Karacabey’de de 3 bin 316’sı Karakoca’da, bin tanesi de Taşlık Mahallemizde olmak üzere 4 bin 316 konut için kura çekimi gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi bölgemizde TEKNOSAB yatırımı var, Türkiye’nin en büyük yatırımı. 50 bin kişiye istihdam sağlayacak devasa bir proje. Dolayısıyla da bu çekilişte en büyük payı Karacabey almış gözüküyor. Ama bu Bursa’nın planlanmasıyla alakalı Karacabey’in planlanmasıyla alakalı bir öngörü. Hem Karacabey’in bu noktada sunacağı arazilerin olması hem de oradaki bundan sonraki nüfus yoğunluğunun artacağı öngörüsüyle böyle bir çalışma gerçekleşti. İnşallah bu projeler çerçevesinde, Bursa’nın trafik yoğunluğu, nüfus yoğunluğu da bir miktar azalmış olacaktır. Ben bu proje çerçevesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, değerli bakanlarımıza, milletvekillerimize, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a ve Bursa’nın, Karacabey’in planlanması için her zaman yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, Karacabeyliler olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu çekilişlerin bütün hak sahiplerine hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.