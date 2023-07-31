Karacabey ıhlamur festivalinde Samida coşkusu

Karacabey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ıhlamur festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festival çerçevesinde sahneye çıkan Samida gurubu, en sevilen şarkılarıyla Karacabeylilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Karacabey ilçesinin turizm beldesi Yeniköy’de düzenlenen festivale, 7’den 70’e vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Festival çerçevesinde sahneye çıkan Samida gurubu, en sevilen şarkılarını Karacabeyliler için seslendirdi. Karacabeyliler ve civar bölgelerden gelen vatandaşlar konser alanını hınca hınç doldurdu.

Festivalin her yıl büyük bir ilgiyle devam ettiğini söyleyen Başkan Özkan, bu yılki festival coşkusuna ortak olan herkese teşekkür ederken, festivale katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.