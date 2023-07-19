Karacabey'in sahil bölgelerinde hummalı temizlik çalışması

Karacabey Belediyesi,merkez ve kırsalda olduğu gibi sahil bölgesinde de çalışmalarını dört bir yandan sürdürüyor. Karacabey Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy’de günlük ortalama 12 tonluk atık topluyor. Toplanan atıklar ise Bursa’daki katı atık tesislerine gönderiliyor.

Karacabey Belediyesi, merkez ve kırsalda olduğu gibi sahil bölgesinde de çalışmalarını dört bir yandan sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy’de günlük ortalama 12 tonluk atık toplarken, toplanan atıklar ise Bursa’daki katı atık tesislerine gönderiliyor.

Titizlikle sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yazın yaşanan yoğunlukla birlikte Yeniköy - Malkara ve Kurşunlu bölgelerinde temizlik işlerinin titiz bir çalışmayla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek,“Özellikle turizme yönelik faaliyetleri ile öne çıkan Yeniköy - Malkara ve Kurşunlu hattında günlük 25 kişiden oluşan temizlik ekibi dört bir yanda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan çöp konteynırları araçlarımız tarafından boşaltılırken, bir yandan da ekiplerimiz molozları ortadan kaldırıyor. Bunun yanında,pazaryeri ile piknik alanında yaşanan yoğunluk sonrası ortaya çıkan atıkları da vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için hızlı bir müdahale ile kaldırıyoruz. Her sabah parklar, bahçeler, yürüyüş yollarında evsel ve bahçesel atıklar ekiplerimizce toplanıyor. Cadde ve sokaklarda yapılan temizliğin ardından, gün içerisinde gerektiğinde ekiplerimiz o bölgedeki atıklara tekrar müdahale ediyor. Tüm bunların yanında,Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz plaj temizliği de her sabah rutin olarak ekiplerimizin koordinesiyle gerçekleşirken, yine başta sinekler olmak üzere haşerelerle mücadele konusunda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Özkan ayrıca “Sinek konusunda yağışların mevsim normallerinin dışında bir yoğunlukla yaşanması nedeniyle yazın başlarında yoğunluk göstersede düzenli ve doğru yöntemlerle bu konuyu da azaltmayı başardık” açıklamalarında bulundu.