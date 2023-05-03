Karacabey Merinos ırkı koç rekor fiyata satıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 20 bin dönüm alanda faaliyet gösteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen 160 damızlık koç, açık artırma usulüyle satıldı. ’Karacabey Merinos’ ırkı tarihi rekorla satıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitüde her yıl nisan ayında düzenlenen geleneksel damızlık satışı, bu sene mayısın ilk haftasında gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk "Karacabey Merinosu" sahibi olabilmek adeta birbirleriyle yarıştı.

Yetiştirilen 160 damızlık koç, yaşlarına göre 12 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı. İhalede en yüksek rakamlı satışa, 91 bin lirayla 82 numaralı koçun satışında ulaşıldı.

Açık artırmayı izleyen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen, koçun sahibi 22 yaşındaki Şevval Ertur’u tebrik etti.

Sözmen, yaptığı konuşmada, yurt dışındaki birçok açık artırmaya katıldığını, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’ndeki bu organizasyonun çok fazla ilgi gördüğünü dile getirdi.

Şevval Ertur ise babasıyla mesleğini yürüttüğünü ve küçükbaş hayvan beslemeyi çok sevdiğini söyledi. Açık artırmaya ilk kez geldiğini belirten Ertur, "82 numaralı koçu gözüme kestirmiştim, almayı çok istiyordum ve başardım. Çok güzel bir koç, çok şükür aldık. İnşallah memnun kalırız. Rekabet çok yüksekti, bir an çekilecektim ama kafama koyduğum için aldım" dedi.

Enstitü Müdürü Erdinç Veske de genç girişimci Ertur’a en yüksek skorlu koçu verdikleri için sevindiğini ifade etti.