Karacabey zabıta eğitimden geçti

Karacabey’de 2009 yılından bu yana belediye başkanlığı tarafından yürütülen Uluabat Gölü’ndeki teknelerin bağlama kütüğüne kayıt ve kullanım süresi dolan ruhsatnamelerin vize işlemlerinin yapılması kapsamında, Bandırma Bölge Liman Başkalığı personeli tarafından hem zabıta müdürlüğünde hem de gölde bulunan teknelerin başında bilgilendirme eğitimleri yapıldı.

‘İnsan odaklı’ anlayışla, vatandaşlara her alanda kolaylık sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi, ilçe ve bölge genelinde faaliyet gösteren amatör balıkçılara desteğini sürdürüyor. Karacabey’de 2009 yılından bu yana belediye başkanlığı tarafından yürütülen Uluabat Gölü’ndeki teknelerin bağlama kütüğüne kayıt ve kullanım süresi dolan ruhsatnamelerin vize işlemlerinin yapılması kapsamında, Bandırma Bölge Liman Başkalığı personeli tarafından hem zabıta müdürlüğünde hem de gölde bulunan teknelerin başında bilgilendirme eğitimleri yapıldı.

Uygulamalı eğitimler Gölyazı Mahallesinde gerçekleştirilirken, teorik eğitimler ise Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dairesinde gerçekleştirildi. Eğitimlerde sistem üzerinden Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi nasıl verilir, aranacak şartlar, tekne ölçümü hangi teknede nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir gibi konulara değinildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan da belirlenen yasal mevzuatlara uyum noktasında bu tarz eğitimlerin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Karacabey Belediyesi’nin 2009 yılından bu yana ilgili işlemler için titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Başkan Özkan, bu doğrultuda da eğitimlerin ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini kaydetti.