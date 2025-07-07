Karacabeyli okçulardan Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı

Karacabey Belediyesporlu okçular, Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun düzenlediği 2025 Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası’nda gösterdikleri performansla göz doldurdu. Gençler kategorisinde Fatma Tuana Çelik ve Büyük Erkekler kategorisinde Mehmet Özgenlik, bölge üçüncüsü olarak Karacabey’e büyük bir gurur yaşattı. Başkan Fatih Karabatı, başarıda emeği geçen sporcu, antrenör ve aileleri tebrik etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası’nda Karacabey Belediyesporlu sporcular, elde ettikleri derecelerle ilçeye büyük gurur yaşattı.

Şampiyonada Gençler kategorisinde yarışan Karacabey Belediyespor sporcusu Fatma Tuana Çelik, kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakalarda Bölge üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı şampiyonada Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden Mehmet Özgenlik ise üstün performansıyla Bölge üçüncülüğünü elde etti.

Karacabey Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz sporcularını bu değerli başarılarından dolayı kutluyor, onlara destek olan ve büyük emek harcayan antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Her geçen gün gelişen okçuluk branşında Karacabey’in adını daha yukarılara taşımak için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fatma Tuana Çelik ve Mehmet Özgenlik kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı sadece onların değil, tüm Karacabey’in gururudur. Belediyespor çatısı altında yetişen gençlerimizin, ulusal düzeyde başarılar elde etmesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Spora ve sporcuya verdiğimiz destek sürecek. Bu başarıda emeği olan tüm antrenörlerimize ve ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum."

Karacabeyli sporcuların bu dereceleriyle ilçenin adını Türkiye çapında bir kez daha duyurduğu şampiyona, genç yeteneklerin yetiştiği altyapı çalışmalarının meyvelerini verdiğini de gözler önüne serdi.