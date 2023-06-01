Karacabeylilerin 50 yıllık rüyası Gölecik Barajında çalışmalar sürüyor

Son yıllarda aldığı büyük ölçekli yatırımların da etkisiyle adeta yatırımların merkezi haline gelen Karacabey’de, kentin 50 yıldır hayalini süsleyen ve hem tarımsal sulamaya hem de kaliteli içme suyuna katkı sağlayacak Gölecik Barajında inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönem Milletvekili Önder Matlı, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ve DSİ Bölge Müdürü Murat Şayan ile birlikte,Gölecik Barajında devam eden çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karacabey şanslı dönemini yaşıyor

Kent protokolü çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgiler aldıktan sonra, Belediye Başkanı Ali Özkan açıklamalarda bulundu.

Özkan, yatırımlar açısından bakıldığında nüfusa göre yatırımlarda Türkiye’nin en fazla yatırım alan ilçesinin Karacabey olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini ifade ederek, “Hem altyapı hem de üst yapı çalışmalarıyla beraber Karacabey gerçekten çok şanslı bir dönem yaşıyor. Gölecik Barajı bilindiği üzere Karacabeylilerin uzun yıllardır hayali olan bir proje. Burası hem tarımsal sulama noktasında bölgemize katkı sağlayacak hem de memba suyu kalitesinde bir içme suyunu Karacabeylilerle buluşturacak.Kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma tesisleri ve içme suyu hatlarının yenilenmesi, yaz sonuna kadar inşallah bitecek. İçme suyu noktasında da modern, çağdaş bir sisteme kavuşacağız. Bu noktada çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.