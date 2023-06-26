Karacakılavuz 4. Geleneksel Keşkek Şenliği 1 Temmuz'da başlayacak

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Karacakılavuz Geleneksel Keşkek Şenliği, 1-2 Temmuz tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak. Keşkek Şenliği’nin bu yılki sanatçıları Elif Buse Doğan ve Sakiler olacak.

Kurban Bayramı’nın son gününde başlayacak olan 4. Keşkek Şenliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Karacakılavuz’un geleneksel ve yöresel lezzeti keşkek vesilesiyle bölgenin tanıtımına katkıda bulunacak.

Karacakılavuz 4. Geleneksel Keşkek Şenliği, 1 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleşecek olan Şenlik Korteji ile başlayacak. Kortejin ardından resmi açılış töreni ve geleneksel keşkek ikramı yapılacak. Resmi törenlerden sonra ise halk oyunları ve ödüllü yarışmalarla eğlencenin dozu artacak. Gecenin yıldızı ise Samsak Döveci isimli türkü ile üne kavuşan Elif Buse Doğan olacak. Doğan, sevilen türküleri ve kendi şarkılarını şenlik alanını dolduran Tekirdağlılarla paylaşacak.

Şenliğin ikinci gününde ise gün boyu çeşitli eğlenceli aktiviteler, çocuklara yönelik parkur ve oyunlar, ödüllü yarışmalar ve keşkek ikramı devam edecek. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen Karacakılavuz 4. Geleneksel Keşkek Şenliği’nin kapanışını Sakiler yapacak. Dünyadan Uzak isimli şarkılarıyla kısa sürede kalplerde taht kuran topluluk, sevilen şarkılarıyla şenlik sahnesinde olacak.