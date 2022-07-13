Karacakılavuz Keşkek Şenliği Zara konseri ile sona erdi

Tekirdağ’da düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği, sanatçı Zara’nın konseri ile sona erdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren Geleneksel Karacakılavuz 3. Keşkek Şenliği Zara Konseri ile sona erdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve kentin kültürel değerlerini yaşatmak adına geleneksel hale getirilen şenlik, ilk gününden bu yana binlerce ziyaretçinin akınına uğrayarak büyük ilgi gördü. Yöresel yemeklerin ve el emeği ürünlerin sergilendiği şenlikte, Karacakılavuz’a özgü bir şekilde hazırlanan keşkek vatandaşlara ikram edildi. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Paşa Halk Dansları Topluluğu’nun gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte çocuklar ve yetişkinler için çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi.

Şenliğin son gününde sahneye çıkarak şenliğe katılanlara unutulmaz dakikalar yaşatan sanatçı Zara, şenlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in günün anısına sanatçı Zara’ya çiçek takdim ettiği konser vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.