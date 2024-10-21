Karacasu'nun çevresi yaşam alanına dönüşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı’da ıslah ve betonarme korkuluk alanları tamamlanan Karacasu Deresi çevresindeki bin 250 metrelik bölümünü rekreasyon çalışmasıyla sosyal yaşam alanına dönüştürme için çalışmalara başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlara huzurla vakit geçirebilecekleri yeni yaşam alanları kazandırmak için 24 saat gayretle çalışıyor. Son olarak Akyazı’da bulunan Karacasu Deresi için kolları sıvayan büyükşehir ekipleri, bin 250 metre uzunluğundaki derenin kenarındaki yolda, vatandaşların huzurla yürüyüş yapabileceği, vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturacak. Büyükşehir Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, bölgedeki dönüşüm için kazı, dolgu çalışması yapacak ve sonrasında ise kaldırım ile çevre düzenlemeleri yapılacak. Vatandaşların vakit geçirebileceği alanların inşasından sonra çalışmalar yolun asfaltla buluşmasıyla tamamlanacak. Karacasu’da dere ıslah çalışması ikinci etabı tamamlandı ve bölge temiz bir çehreye kavuştu. YOLBAK ekipleri, ıslah çalışması sonrası bölgede inceleme yaptı ve projenin hazırlıklarına başladı.