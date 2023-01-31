Karacayı avlayan şahsa 15 bin TL ceza

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde koruma altında bulunan karacayı vuran avcıya 15 bin TL para cezası kesildi.

Koruma altında bulunan hayvana yönelik kaçak avcılık yapılmasına dair 112 acile gelen telefon ihbarı doğrultusunda, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Saray İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, Saray ilçesi bölgesinde İ.G. isimli şahsın kaçak olarak koruma altında bulunan Karaca (capreolus capreolus) avladığı tespit edildi.

Şahsa, koruma altında bulunan türü avlamaktan 10 bin TL, avcılık belgesi olmadan avlanmaktan ve koruma altında bulunan türü avlamaktan da 5 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.