Karadağ göçmenleri Ayvalık'ta buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Karadağ Göçmenlerine ev sahipliği yaptı. Burhaniye Karadağ Göçmenleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Adil Özuzun’un öncülüğünde yapılan toplantıya, Karadağ İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadzic ile Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.Akkan Süver ve eşi Müjgan Süver de katıldı.

Ayvalık Sarımsaklı düzenlenen toplantıya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Ayvalık, Edremit ve Burhaniyeli Ticaret Odası Başkanları ile iş adamları ve iş kadınları katıldı. Toplantıda, ata toprakları Karadağ ile karşılıklı olarak ticaretin canandırılması ele alındı. Toplantının güzel bir başlangıç olacağını anlatan Burhaniye Karadağ Göçmenleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Adil Özuzun, “Çok yararlı bir toplantı oldu. Karadağ ile ticaretin canlanmasını istiyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Musho Otel’den Cafer Türkyılmaz ile Turhan Gümüşkaya’ya da teşekkür ediyoruz. Toplantılarımız devam edecek” dedi.