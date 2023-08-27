Bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali çerçevesinde, Karadağ Herceg Novi Bandosu, İzmir Marşı ile festivale katılanları mest etti.

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali, ikinci gününde de heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Festival çerçevesinde yerli ve yabancı halk oyunları grupları ile bando grupları, kentin çeşitli noktalarında muhteşem gösterilere imza attı.

“Karadağ’dan İzmir Marşı”

Festivalin özel konuklarından biri olan Karadağ Herceg Novi Bandosu, Pişmaniye Festivali için özel olarak hazırladıkları gösterilerinde İzmir Marşı’nı çaldı. Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılanan bu özel performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Başkan Hürriyet, gösteriyi ilgiyle izleyenler arasındaydı ve performansın ardından Karadağ Herceg Novi Bandosu’na teşekkürlerini iletti. Festival, renkli gösteriler ve özel anlarla dolu bir atmosfer oluşturmaya devam ediyor.