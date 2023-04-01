Karadayı: Silivri'ye selam ve teşekkürler

Silivri Belediyesinin Ramazan süresince ev sahipliği yaptığı iftar sofralarından biri de Başkan Volkan Yılmaz'ın talimatı ile 30 Nisan akşamı Bulgaristan'ın Şumnu İli, Sofular köyünde kuruldu.

İftar davetine, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Genel Başkan Yardımcısı Hamit Hamit, HÖH Şumnu İl Başkanı Aysel Rufat, Kaolinovo Belediye Başkanı Nida Ahmedov, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, Başkan Yardımcısı Mürsel Şentürk, Gerlovo Vakfı Başkanı Orhan Mustafa ve bölge sakinleri katıldı.

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Dernek Başkanı Ercan Çalışkan, iftara katılanlara Başkan Volkan Yılmaz'ın selamlarını iletti. Hak ve Özgürlükler Hareketi Şumnu İl Başkanı Aysel Rufat, iftar daveti için Başkan Volkan Yılmaz ve desteği için Göçmen Dernek Başkanı Çalışkan'a teşekkür ederken, 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde 13 numarayla yarışacak HÖH'e güçlü bir destek çağrısında bulundu.2_130

ÇALIŞKAN: KARDEŞLİK SINIR TANIMIYOR

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, Sofular Köyü sakinlerine seslenerek, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın selamlarını iletti. Çalışkan şöyle konuştu: “Silivri Belediye Başkanım Volkan Yılmaz adına buradayım. İftar davetimizi hepiniz hoş geldiniz. Geçen sene yine bu salonda, beraber iftar yaptık. İnşallah Allah kısmet ederse, seneye yine beraber oluruz. Çok kuvvetli bağlarımız var. Kardeşlik sınır tanımıyor. Ben içinizden biriyim. Glavinitsa doğumluyum. 1978 yılı göçmeniyim.

“HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

İki gün sonra bir seçimimiz var. Hem buradaki hem Türkiye'deki vatandaşlarımıza buradan çağırıda bulunmak istiyorum. Bizi temsil eden dostlarımıza, Hak ve Özgürlüklerimize sahip çıkalım. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum.”

KARADAYI: TÜRKİYE'YE VE SİLİVRİ'YE SELAMLARIMIZI GÖNDERİYOR VE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı davet için teşekkür ederken, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına yaptıkları çalışmaları anlattı. Karadayı, şöyle konuştu: “Mübarek Ramazan ayında beraber olmaktan dolayı mutluyuz, inşallah uzun yıllar da böyle bir arada oluruz. Türkiye'ye ve Silivri'ye kucak dolusu selamlar gönderiyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.9_10

“RAMAZAN AYI, MERHAMET AYI”

Ramazan ayı, merhamet ayı. Tuttuğunuz oruçlar, kıldığınız namazlar, yaptığınız duaları Allah kabul etsin.

“ÇOK BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ GÖRDÜK”

Bu yıl Ramazan ayında seçim kampanyası yapıyoruz. Bulgaristan'ın dört bir yerini gezdik, halkın sorunlarını yerinde gördük. Çok büyük ve güçlü bir Hak ve Özgürlükler Hareketi gördük.

“PARTİ TEŞKİLATIMIZ KAPSAMLI BİR YARDIM KAMPANYASI YÜRÜTTÜ”

6 Şubat depreminden sonra Türkiye'deki soydaşlarımızın yanında olduk. Parti teşkilatımız, çok kapsamlı bir yardım kampanyası yürüttü. Türkiye'ye 150 tır yardım ve 150 yaşam konteyner, AFAD'a güçlü bir nakit para desteğinde bulunduk. Böylece parti olarak da gücümüzü ispatlayabildik. Türkiye'deki büyük felakete maddi olarak küçük, manevi olarak büyük yardımımız oldu.

“UMARIM SEÇİMLERDE DE İYİ BİR DESTEK ALIRIZ”

Parti teşkilatımıza, yardım kampanyası boyunca emeği geçen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Yaşanan bu felakette olduğu gibi, eminim ki parti olarak Parlamento seçimlerinde de gücümüzü göstereceğiz. Seçim çalışmaları kapsamında Edirne, İstanbul, Yalova'da da toplantılarımız oldu. İftar davetleri verdik. Türkiye'de iyi bir seçim havası var. Umarım iyi bir destek alırız. İnşallah bu seçimde Sofular Köyü'nden de iyi bir sonuç çıkacak.

Allah ibadetimizi kabul etsin. İnşallah 2 Nisan akşamı seçimler bayram olacak. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık ve huzur diliyorum.”