Karadeniz Bölgesi dernekleri federasyon çatısı altında toplanacak

Tüm Karadenizliler Federasyonu Genel Başkanı Osman Işık, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ı makamında ziyaret etti.

Tüm Karadenizliler Federasyonu Genel Başkanı Osman Işık, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ayla Işık ile beraberindeki heyeti Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nden kabul eden Genel Başkan Kadir Canpolat, tüm Karadenizlileri tek çatı altında toplayan federasyon yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Ziyarette federasyonun çalışmaları hakkında bilgi alan Canpolat, Karadeniz Bölgesi derneklerinin federasyon çatısı altında toplanarak daha verimli ve güçlü bir ses olacağını belirtti. Canpolat, "Bu konuda Karadeniz Bölgesi oldukça faal. Bölgenin sorunlarını dile getirme ve faaliyetlerin tek bir noktadan yürütülmesi daha verimli olacaktır. Birlikten güç doğar prensibiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.