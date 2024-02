Karadeniz coşkusu Ümraniye'ye taşındı

TAKİP ET

Ümraniye’de 9. Hamsi ve Kültür Festivali’nde lahana çorbasından hamsiye, kuymaktan mısır ekmeğine Karadeniz’e has yöresel ürünler ve yemekler ikram edildi. Karadeniz ezgileri eşliğinde gün boyu 30 bin kişiye tonlarca hamsi dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Rizeliler Derneği’nin iş birliğiyle Santral Meydanı’nda düzenlenen festivalde 30 bin kişiye tonlarca hamsi ikram edildi. Sadece Karadenizlilerin değil, Türkiye’nin her yerinden vatandaşın katıldığı festivale Karadeniz’e has yöresel ürünler ve köy sobasında özel pişirilen lahana çorbası, mısır ekmeği, mıhlama, fasulye turşusu gibi yemekler de vatandaşla buluştu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın ev sahipliğinde düzenlenen festivale Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Ümraniyeliler katıldı. Festivalde Karadenizli sanatçılar İsmail Türüt, Gökhan Can Boşnakoğlu, Murat Köse ve Volkan Arslan da sahne aldı. Horon oynayıp, şarkılar söyleyen Ümraniyeliler, ikram edilen hamsilerden tatmak için saatler önce sıraya girdi.

"İnşallah 31 Mart’ta İsmet Başkan görevine devam edecek"

Balık festivaline katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi festivalindeyiz. Tabii başkanımız Ümraniye’de çok güzel işler yaptı. Ümraniyeliler onu seviyor, biz de Rizeliler olarak seviyoruz. Ben de dün Rize’deydim. Rize ve Artvin’de başkan adayı tanıtımı yaptık. Bugün de Ümraniyeli vatandaşlarımızla buluşmak için buraya geldik. Tabii Rizeliler gittiği her yerde enerji veren, coşku veren insanlar ve çok çalışkandırlar. Başkanımız halkla bütünleşiyor. Geçen hafta çorba dağıttılar, bu hafta da hamsi festivali var ve her gün halkla beraberler. Halkın derdini dinliyorlar ve hizmet etmeye devam ediyorlar. İnşallah İstanbul’da 31 Mart seçimlerinde hem İstanbul Murad’ına erecek, hem de İsmet Başkan görevine devam edecek" diye konuştu.

"İstanbul’da güzel hizmetlere devam edeceğiz"

Balık festivalinde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, "Bakanım sağ olsun her türlü etkinliğimize geliyor. Bugün burada her yıl olduğu gibi bu sene de hamsi festivalinde bir araya geldik. Ümraniye’de her gün mutlaka bir festivalimiz var. Bundan sonra bütün etkinliklerde hep birlikte olacağız. Dün çorba dağıttık, ondan önce hamsi yine dağıttık. Festivaller yeri oldu Ümraniye’miz. İnşallah Ümraniye 31 Mart’ta hem Ümraniye belediye başkanını tekrar seçerek, hem de İstanbul Murat Kurum ile murada erecektir. Ben bütün İstanbulluları sandığa davet ediyorum. İnşallah hep birlikte nerede kalmıştık diyerek, İstanbul’da güzel hizmetlere devam edeceğiz" dedi.