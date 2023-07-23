Karadeniz coşkusunu yaşamak isteyenler bu şenliğe akın etti

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca Karadeniz coşkusuna ev sahipliği yapacak Geleneksel Yazlık Kadırga Şenlikleri, Zeynep Başkan ve Sinan Yılmaz’ın konserleri ile başladı.

Gölcük Belediyesi Geleneksel Kadırga Yayla Şenlikleri’nde Karadeniz coşkusunu başladı. Şenliklerde Zeynep Başkan ve Sinan Yılmaz’ın konserleriyle horon coşkusu Kadırga’ya taşındı. Cuma akşamı Zeynep Başkan, Cumartesi akşamı ise Sinan Yılmaz’ın birbirinden güzel türküleri ile konser alanını dolduran dinleyiciler doyasıya eğlendi. Konsere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sanatçılara ve alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Sinan Yılmaz konserine Başkan Sezer’in yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Konserde sahneye çıkan Başkan Sezer, Sinan Yılmaz’a çiçek takdim ederek, Yazlık Kadırga’ya akın eden binlerce kişiye iyi eğlenceler diledi.