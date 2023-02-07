Karadeniz'de dev dalgalar

Fırtınanın etkili olduğu Karadeniz’de boyu 8-9 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Dalgalar sahili taş doldurdu, çevreye zarar verdi.

Soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Samsun’da iç kesimlerde kar, sahil kesiminde ise fırtına etkili oldu. Saatte 75 km’ye kadar çıkan rüzgar nedeniyle Karadeniz hırçınlaştı. Dalgaların boyu 9 metreye kadar yükseldi. Denizdeki taşları da karaya doğru fırlattı. Sahil kısmında bulunan asfalt ve banklar da dalgalardan nasibini aldı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde sahil kısmına dalgalar zarar verdi. Rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar kıyıda bulunan taşların yola savrulmasına neden oldu. Bazı yerlerde parke taşları söktü. Dev dalgalar zaman zaman tehlike oluşturdu. Dalga nedeniyle Çobanlı İskelesi şerit çekilerek geçici olarak vatandaşlara kapatıldı. Liman dışına demirleyen gemiler, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

"İlk defa bu kadar büyük dalga gördüm"

Sahilde gezintiye çıkan ve dev dalgaları izleyen Nuray Yurdakul isimli vatandaş, “Dalgaların gücü ve boyu aslında korkutucu ama ben izlemekten zevk alıyorum. Sahilde her zaman yürüyüş yapıyorum. İlk defa bu kadar büyük dalgalara şahitlik ettim. Ben izlemekten zevk aldım” dedi.

Diğer vatandaşlar da dalgaların çok büyük olduğunu, kar yağmasına yakın hep bu durum ile karşılaştıklarını söyledi.