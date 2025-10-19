Karadeniz'in incileri Ordu ve Giresun Arnavutköy'de buluştu

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Memleket Günleri’nin dördüncü haftasında Ordu ve Giresun’un kültürü, yöresel lezzetleri, halk oyunları ve ’otçu göçü’ geleneği Arnavutköylüler ile buluştu.

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Memleket Günleri etkinlikleri, bu hafta Karadeniz rüzgarını Arnavutköy’e taşıdı. Dördüncü haftasında Ordu ve Giresun’a ayrılan etkinlikte, bölgenin kültürel zenginlikleri, yöresel lezzetleri ve geleneksel değerleri vatandaşlarla buluştu. Arnavutköy Şehir Parkı’nda düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Memleket Günleri, gönül köprülerimizi yeniden kuruyor"

Programda konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy’de her hafta farklı bir ilin kültürünü tanıtarak birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiklerini ifade etti. Candaroğlu, "Yeşilin, mavinin, dostluğun ve yiğitliğin memleketleri olan Ordu ve Giresun’u Arnavutköy’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iki güzide il, tarih boyunca aynı sofrayı, aynı duayı, aynı sevinci paylaşmış; bugün de o kardeşliği, o sıcaklığı bizlere yaşatıyor. Nerede yaşarsak yaşayalım, memleketimizi unutmamalı, kültürümüzü yaşatmalı ve değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bizim için memleket ayrımı yoktur, bizim tek memleketimiz Türkiye’dir. Ordu da, Giresun da, Arnavutköy de bu büyük ülkenin birer parçasıdır" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Candaroğlu, vatandaşlara ücretsiz balık ekmek ikramında bulunarak Karadeniz’in misafirperverliğini Arnavutköy’de yaşattı.

’Otçu göçü’ Arnavutköy sokaklarında canlandırıldı

Etkinlikte, Ordu ve Giresun’a özgü Otçu göçü geleneği de yaşatıldı. Atlı kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Şehir Parkı’nda son buldu. Geleneksel kıyafetlerle gerçekleştirilen kortej, vatandaşların ilgisini çekti.

Karadeniz’in tatları Arnavutköylülerle buluştu

Etkinlik boyunca Ordu ve Giresun’un yöresel lezzetleri büyük beğeni topladı. Karadeniz’e özgü ürünlerin tanıtıldığı renkli alanlar, gün boyu ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Program, sanatçı Gaye Aksu’nun sahne aldığı coşkulu konserle sona erdi. Karadeniz ezgileriyle meydanı dolduran vatandaşlar horonlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.