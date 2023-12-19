Karadeniz Karasu'yu parça parça yutuyor

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu ilçesinin sahil kesiminde devam eden kıyı erozyonu etkisini artırdı. Hırçın Karadeniz’in parça parça yuttuğu ilçede taş dolgu ile erozyonun önüne geçilmesi planlanıyor.

Hafta sonu meydana gelen yağış ve etkili olan rüzgarın ardından kıyı erozyonu Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde etkisini artırdı. Kıyı erozyonu bölgede bulunan işletme ve evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Hırçın Karadeniz’in parça parça yuttuğu ilçede ekipler, Sahil Park’ın duvarına kadar dayanan dalgalara taş dolgu ile önlem almaya çalışıyor.