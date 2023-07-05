Karadeniz sahilindeki Çamlıkoy'a jandarma asayiş noktası açıldı

Tekirdağ’ın Karadeniz sahilindeki Saray ilçesi sınırlarında yer alan Çamlıkoy Tabiat Parkı’nda asayiş hizmeti verecek Kastro Jandarma Asayiş Noktası’nın açılışı törenle yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Saray ilçesinde bulunan Çamlıkoy Tabiat Parkı’nda asayiş hizmeti verecek olan Çamlıkoy (Kastro) Jandarma Asayiş Noktasının açılışını yaptı. Emniyet ve asayişin temini ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri için kurulan Jandarma Asayiş Noktasının açılışına Vali Yıldırım’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Başsavcı Vekili Uğur Özcan, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin ve jandarma personeli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Vali Yıldırım, "Burada çok güzel bir doğa parkı var, Milli Parklara ait. Çamlıköy Tabiat Parkı’nda devriye faaliyetleri icra edilecek atlı jandarma timleri, motosiklet timleri ve trafik timleri belirli periyotlarla görev yapacak. Burada vatandaşlarımızın huzur içerisinde dinlenebilmesi için uygun bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız buraya rahatlıkla girebilirler çünkü vatandaşlarımızın güvenliği için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri Jandarma Asayiş Noktasını gezdi.