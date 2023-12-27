Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yağan karla beyaza büründü.

Ankara’nın Çubuk ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Tabiat Parkı da beyaz örtüyle kaplandı. Oluşan kartpostallık manzaranın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçiler mangal yakıp piknik yaptı, yürüyüş yaparak şehrin stresinden uzaklaşmaya çalıştı. Kimi ziyaretçiler ise kartopu oynayarak vakit geçirdi.

"Herkes burayı tercih ediyor"

Ziyaretçilerden Serkan Ünal, Çubuk’ta yaşadığını ve sürekli Karagöl’e geldiklerini belirterek, "Mangalımızı yakıyoruz, geziyoruz, çok güzel oluyor. Kar yağışı sonrası burayı görmek çok güzel duygu. Karagöl gibi bir yer görmedim, duymadım. Herkes burayı tercih ediyor. Vatandaşların gelmesini tavsiye ederim, her tarafta piknik yerleri var. Doğa, manzara, çok güzel bir yer" dedi.

"Gelecek kişilere de tavsiye ederim"

Emrah Çetin yaz kış demeden sürekli Karagöl’e geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Karagöl bayağı güzel bir yer. Yazın genellikle piknik amaçlı geliyoruz, kışın da kar yağdığında çocukları gezdirmeye geliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla dibi olmayan bir göl. İçerisinde çok büyük balıkların olduğu söyleniyor. Ankara’dan buraya çok kişi ziyarete geliyorlar. Gelecek kişilere de tavsiye ederim. Kesinlikle gelip bu doğayı görmeleri lazım. Kızımla beraber kardan adam yaptık, kartopu savaşı yaptık. Fotoğraf çekindik."

Babasıyla Karagöl’e gelen Zeynep Çetin ise, "Burada piknik yapmak çok güzel oluyor. Eğlenceli oluyor. Yaz ayında daha çok yapıyoruz. Kartopu oynadık, kardan adam yaptık, eğlendik” dedi.