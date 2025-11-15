Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar, renkli görüntüler oluşturdu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı'ndaki sonbahar görüntüleri, görenleri mest ediyor.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakan Karagöl Tabiat Parkı’nda sonbaharda adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Dron ile havadan görüntülenen Karagöl, Çubuk ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Karagöl Tabiat Parkı, içerisindeki çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla hem ziyaretçilerine hem de şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşlara eşsiz bir manzara sunuyor.