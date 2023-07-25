Karagöl Yaylası'nın imara açıldığı iddialarına Vali Kaldırım koydu son noktayı

Yabancı uyruklu bir emlakçının Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan Karagöl Yaylası’nda ahşap ev yaptırdığı iddialarının üzerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıklamalarda bulundu. Kaldırım, "Bazen haberlere çıkıyor. Kamuoyuna yansıdı. Biz buna ne idari olarak, ne de Valilik olarak müsaade etmeyiz" dedi.

Yabancı uyruklu bir emlakçının Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan Karagöl Yaylası’nda imar izninin alınarak ahşap ev yaptırdığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin olarak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, katıldığı Hendek ilçesinde 87’ncisi düzenlenen Çiğdem Yaylası Şenlikleri’nde açıklamalarda bulundu. Kaldırım, yayları ile doğayı korumak gerektiğini vurgulayarak, sosyal medya ve haberlerde yer alan hususa ilişkin iddialara karşı Valilik olarak hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Ne idari olarak, ne de Valilik olarak müsaade etmeyiz"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sakarya yaylarını koruyan bir yer, kültürün, sahiplenmenin ve farkındalığın oluştuğu bir yer. Doğaya karşı vatandaşlarımız ve toplumun her kesimi çok hassas ama buraya gelen insanlara bunu aşılamak lazım. Bazen haberlere çıkıyor. Kamuoyuna yansıdı bir yaylamızda yapılaşama olacak diye. Biz buna ne idari olarak ne de Valilik olarak müsaade etmeyiz. Tüm başkanlımız ve muhtarlarımızla görüşüyoruz görevimiz, bunları korumak, çarpık yapılaşmaya veya herhangi bir müdahaleye maruz bırakmamak ve gelecek kuşaklara bunu aktarmak. En büyük hazinemiz, değerlerimiz ve değerlerimizi yaşattığımız mekanlardır. Dolayısıyla biz yaylalarımızla, göllerimizle, bütün tabiat farkındalıklarımızı en güzel şekilde koruyacağız, göz bebeğimiz gibi onlara bakacağız ve o sorumlulukla hareket edeceğiz. Dolayısıyla biz şehir olarak böyle şeylere asla müsaade etmeyiz. Ne bir imara açılma olur, ne de benzeri yapılaşmaya müsaade etmeyiz. Ben geldiğimden beri çok hassasım ve geleceğimiz, servetimiz olan bu mekanların iyi korunması konusunda" ifadelerini kullandı.