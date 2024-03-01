Karagöz Göklerde Sapanca'da kahkahalarla geçti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya’nın dört bir yanına taşıdığı Karagöz Göklerde etkinliği Sapanca’da birbirinden keyifli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, miniklere güzel ahlakı aşılayan, örf ve adetleri anlatan “Karagöz Göklerde” etkinliğini şehrin dört bir yanına taşıyor. Tiyatro ve meddah sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun hazırlayıp sunduğu etkinlikte minikler hem eğlenirken hem de bilgilendi. Etkinliğin son adresi Sapanca oldu. Bu hafta içi Sapanca İlkokulu öğrencileri Karagöz ve Hacivat ile buluştu. 600’e yakın ilkokul öğrencisi düzenlenen gösteride kahkahalara boğulurken keyifli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklama: Seçkin hocamız tarafından sergilenen “Karagöz Göklerde” gölge oyunu ve daha fazlası 16 ilçemizde ilkokul öğrencileri ile buluştu. Düzenlediğimiz etkinliklerle sanat dolu bir ay geçirdik. Etkinliklerimize tüm Sakaryalı sanat dostları davetlidir” denildi.